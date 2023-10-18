مظاهرات حاشدة في دول عربية دعما لفلسطين

العالم - فلسطين المحتلة

وتواصلت الفعاليات الاحتجاجية في العديد من المدن الخليجية والعربية والاسلامية منذ تكثف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتحديداً بعد مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلفت أكثر من 500 شهيد.



وفي العاصمة القطرية الدوحة خرج المئات في مسيرة جابت المناطق القريبة من مشيرب وسوق واقف المعلمين البارزين في قطر. ودعا مواطنون ومقيمون وزوار قطر إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ونددوا بمجزرة المعمداني.

وقفة حاشدة في الدوحة تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وشارك مواطنون عٌمانيون ومقيمون في السلطنة في وقفة نظمت أمام السفارتين الأمريكية والبريطانية في العاصمة مسقط.



غزة

مسيرة حاشدة لطلبة جامعة السلطان قابوس في العاصمة العُمانية؛ إسنادًا لغزة وتنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي

الالآف يخرجون في مدينة تعز اليمنية، نصرة لغزة

الشرطة المصرية تهتف للمقاومة الفلسطينية في غزة

صور خاصة للعالم من وقفة تضامنية في منطقة العريش في مصر لنصره أهالي غزة