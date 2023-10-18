الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٣:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة..

مظاهرات حاشدة في دول عربية دعما لفلسطين

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

عبر سكان دول عربية عن غضبهم من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والمجازر المرتكبة في حق المدنيين ومن بينهم الأطفال، حيث خرجت مسيرات في عدد من المدن مثل الدوحة ومسقط وتعز والعريش.

العالم - فلسطين المحتلة

وتواصلت الفعاليات الاحتجاجية في العديد من المدن الخليجية والعربية والاسلامية منذ تكثف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتحديداً بعد مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلفت أكثر من 500 شهيد.

وفي العاصمة القطرية الدوحة خرج المئات في مسيرة جابت المناطق القريبة من مشيرب وسوق واقف المعلمين البارزين في قطر. ودعا مواطنون ومقيمون وزوار قطر إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ونددوا بمجزرة المعمداني.
وقفة حاشدة في الدوحة تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة
وشارك مواطنون عٌمانيون ومقيمون في السلطنة في وقفة نظمت أمام السفارتين الأمريكية والبريطانية في العاصمة مسقط.

غزة

مسيرة حاشدة لطلبة جامعة السلطان قابوس في العاصمة العُمانية؛ إسنادًا لغزة وتنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي
الالآف يخرجون في مدينة تعز اليمنية، نصرة لغزة

الشرطة المصرية تهتف للمقاومة الفلسطينية في غزة

صور خاصة للعالم من وقفة تضامنية في منطقة العريش في مصر لنصره أهالي غزة

روابط ذات صلة

شاهد.. مظاهرات أمام سفارة أميركا في بيروت للتنديد بمجزرة غزة

شاهد.. مجزرة جديد يرتكبها الاحتلال وسط القطاع

لقطات جوية لقطاع غزة تظهر آثار الدمار الهائل جراء قصف الإحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصورة.. صحفي تونسي يستقيل من 'بي بي سي' نصرة لغزة!

تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. مظاهرات حاشدة في دول عربية دعما لفلسطين

بالفيديو.. مراسل العالم: اللبنانيون ينددون بالدعم الأميركي للاحتلال

بالفيديو.. مراسل العالم: اليمنيون يجددون دعمهم للقضية الفلسطينية

شاهد.. مظاهرات أمام سفارة أميركا في بيروت للتنديد بمجزرة غزة

فصيل عراقي: أرسلنا 5 ألاف مقاتل الى حدود 'إسرائيل'!