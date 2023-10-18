عملية استهداف المقاومة الاسلامية ‫لدبابة صهيونية بالصواريخ الموجهة

العالم - لبنان

وقالت المقاومة في بيان: “إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر أمس الثلاثاء 17/10/2023دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع ال‏بياض بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مؤكدة”.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في عدد من البيانات أمس، انها استهدفت دبابة صهيونية في ثكنة راميم وأوقعت فيها إصابات مباشرة، واستهدفت آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ‏موقع المطلة وحققت فيها إصابات مباشرة، ‫كما استهدفت بالاسلحة المباشرة ‫مواقع زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية، وبركة ريشا.

كما استهدف مقاتلو المقاومة عصر أمس مجموعة من الجنود الصهاينة كانت متمركزة في موقع ‏بياض بليدا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

وتم استهداف تجمع لجنود الاحتلال في ثكنة برانيت عصر اليوم بالصواريخ الموجهة ووقوع عدد من الاصابات بين قتيل وجريح.

وزفت المقاومة الاسلامية عدداً من الشهداء وهم محمود أحمد بيز ‫وحسين عباس فصاعي وحسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي الذين ارتقوا اثناء قيامهم بواجبهم الجهادي.

وسُمع دوي انفجارات ترافقت مع رشقات نارية في بلدة ‫علما الشعب عند الحدود مع فلسطين المحتلة، في وقت أعلن فيه اعلام الاحتلال اطلاق صاروخ مضاد للدروع عند تلال “راميم” ‫في الجليل الأعلى، معلناً أنه “تم اطلاق ثلاث صواريخ عند الحدود مع لبنان”.

وأعلن مستشفى زيف الاسرائيلي في صفد المحتلة استقبال ثلاث اصابات جديدة، ليرتفع العدد الى خمسة اصابات بينهم حالات خطرة، جراء إطلاق صاروخ موجه مضاد للدروع من جنوب لبنان باتجاه مستعمرة المطلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال انه بالاضافة الى تعرض موقع للجيش الاسرائيلي لصاروخ موجه اطلق من لبنان، تعرضت عدة نقاط على طول السياج لعمليات اطلاق نار من اسلحة رشاشة.

وعقب ذلك اعلن اعلام الاحتلال عن اغلاق بعض الطرق في الجليل الاعلى كما طلب من المستوطنين البقاء في الملاجيء، كما دعت سلطات الاحتلال كل من بقي في المطلة الى مغادرتها.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال على تلة الحمامص وعمق سهل الخيام مقابل المطلة اضافة الى اطراف بلدتي كفركلا والعديسة ومركبا والبستان ومروحين وهونين.