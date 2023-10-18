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رد صيني و روسي على الفيتو الأمريكي ضد الهدنة في غزة

رد صيني و روسي على الفيتو الأمريكي ضد الهدنة في غزة
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن استخدام أمريكا حق النقض ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة، "نفاق" من جانب واشنطن.

العالم - فلسطين المحتلة

و قال نيبينزيا "لقد شهدنا للتو مظهراً آخر للنفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين".

بدوره، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، إن الصين صدمت من فشل مجلس الأمن الدولي في قبول قرار البرازيل بشأن قطاع غزة.

وقال تشانج جون "لقد صدمنا، ومن الصعب تصديق ذلك".

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الاربعاء، التعديلات التي أدخلتها روسيا على مشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط.

ويدعو أحد التعديلات إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في حين يدين التعديل الثاني الهجمات العشوائية على غزة.

واليوم، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط.

بدورها، زعمت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن مشروع القرار البرازيلي المخيب للآمال المقدم لمجلس الأمن لم يأت على ذكر حق "إسرائيل" في الدفاع عن النفس.

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