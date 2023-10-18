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الرئيس الإيراني: الأمة الاسلامية جاهزة للتواجد في فلسطين

الرئيس الإيراني: الأمة الاسلامية جاهزة للتواجد في فلسطين
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد ابراهيم رئيسي في كلمة القاها عصر اليوم الاربعاء امام جموع المشاركين في المسيرات المناهضة للجرائم الصهيونية في العاصمة الايرانية طهران، ان الهزيمة التي لحقت بالصهاينة (في عملية طوفان الاقصى) لن يجبرها ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية وان هذه الهزيمة لا يمكن ترميمها على الاطلاق.

العالم - إيران

وقال السيد رئيسي ان الصهاينة ظنوا بان ارتكاب المجازر ضد النساء والاطفال المظلومين سوف يجبر هزيمتهم لكنهم يجهلون بأن الهزيمة لا يمكن التعويض عنها بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية وهذه الهزيمة لا يمكن ترميمها على الاطلاق.

واعتبر رئيسي ان هذا اليوم هو يوم حداد للانسانية ولجميع الشعوب الواعية واصحاب الضمير في العالم ، وهو حداد بسبب جريمة مروعة ارتكبها أشباه البشر ، فكما يقول الامام امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فان هؤلاء يشبهون البشر في الظاهر لكن قلبهم هو قلب حيوان . فاي انسان يقبل هذه الجريمة المروعة؟ قتل النساء والاطفال وقصف المستشفيات ؟

واضاف " ان نهاية الكيان الصهيوني ستبدأ وان كل قطرة من الدماء الفلسطينية المسفوكة ستقرب الكيان الصهيوني خطوة اضافية نحو السقوط ".

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