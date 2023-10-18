البيان الختامي للمؤتمر 35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في بغداد بشأن غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة الأوضاع في غزة التالي:

- تتبنى تقديم بند طارئ ضمن اجتماعات الدورة (147) للاتحاد البرلماني الدولي والمزمع عقده في 2023/10/23 ويتضمن وقف الحرب على غزه وايقاف انتهاكات حقوق الانسان).

- إدانة بأشد وأقسى العبارات إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بكل فئاته

- الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني واخرها قصف مستشفى المعمداني ستؤدي إلى انفجار لا سابق له في كامل الأرض العربية

- نجدد مطالبتنا للأسرة الدولية ومنظماتها الدولية الفاعلة التدخل العاجل والفوري وقول كلمة الحق في وجه انتهاكات الكيان الإسرائيلي ووقفها وايقاف الجرائم بحق الإنسانية والمحاولات لعزل غزة وقتل شعبها

- نحث الإعلام في العالم إلى الحيادية وتوخي الدقة في التعامل مع تغطية الأحداث التي تدور في غزه وفلسطين المحتلة

- نهج ازدواجية المعايير الذي تستخدمه بعض الدول الغربية والتي تساوي بين الجلاد والضحية يفقدها مصداقيتها ومكانتها كلاعب دولي يتبنى الديمقراطية ومناصرة حقوق الإنسان

- نؤكد دائماً وأبداً على تمسكنا بالقرارات الأممية والمبادرة العربية للسلام، والتي مثلت توافقاً عربياً ، للمحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة

- ندعو البرلمانات الدولية والهيئات لاتخاذ موقف لوقف الانتهاكات بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني وإدانة العقاب الجماعي والترحيل القسري وقتل الابرياء الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزه

- نشيد ونثمن عالياً، ثبات وصمود الشعب الفلسطيني الذي تحمل جرائم الاحتلال العقود طويلة

- ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية لتحمل مسؤولياتها بإيقاف الحرب فوراً والعمل لفتح المنافذ لإيصال المساعدات الانسانية والاغاثية الى فلسطين

- نتوجه بالتحية والشكر والتقدير الجمهورية العراق الذي لم يتوان يوماً عن نصرة قضايا أمته، على استضافة هذا المؤتمر الطارئ وتوفير جميع أسباب نجاحه