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مراسل العالم: تهجير سكان غزة يتصدر الإعلام الإسرائيلي

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم الاخبارية في الأراضي المحتلة فارس الصرفندي أن الاعلام الاسرائيلي قبل وبعد وصول الرئيس الأميركي جو بايدن الى الاراضي المحتلة بدأ يتحدث عن الدعم الأميركي اللامحدود لـ"إسرائيل".

العالم خاص - بالعالم

وأضاف الزميل فارس الصرفندي لتغطية قناة العالم من استوديوهات بيروت أن تصريحات بايدن بأنه صدق الرواية والادعاءات الاسرائيلية بشأن القصف على مستشفى المعمداني أعطى ضوءا للصهاينة بانتهاكات أوسع في الاراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الاعلام الاسرائيلي بات يتحدث عن عملية برية مرتقبة للجيش الاسرائيلي في قطاع غزة وهي العملية التي يحذر منها الكثير من الاسرائيليين الذين يتوقعون هزيمتهم أمام المقاومة في تلك الحرب. كما أكد أن الاسرائيليين تابعوا خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدقة وبات ملف تهجير سكان غزة الى سيناء على الطاولة بالرغم من صمود الفلسطينيين وتهديدات المقاومة.

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