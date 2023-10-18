مراسل العالم: هدوء نسبي في الحدود اللبنانية الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

وأضاف الزميل حسين عز الدين لتغطية العالم من استوديوهات طهران أن المقاومة استهدفت مجموعة من المواقع العسكرية لجيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة. مؤكدا أن هناك مصادر مؤكدة تشير الى وقوع سبعة إسرائيليين بين قتيل وجريح بنيران المقاومة.

وأضاف ان المعطيات تؤكد بأن كرة النار بدأت تكبر تدريجيا بالرغم من أن الأوضاع تهدأ نسبيا بين الحين والآخر ولكن حجم الاستهداف كبير جدا وخلف خسائر خاصة في الجانب الاسرائيلي.

وأكد الزميل حسين عز الدين أن الاحتلال بات يسير المسيرات الاستكشافية والقاء القنابل بالقرب من الحدود مع لبنان.

كما أكد انه من بين الاهداف التي استهدفتها المقاومة اليوم هي ابراج الاستشعار التي تستخدمها "اسرائيل" للتجسس على الاراضي اللبنانية بالاضافة الى كاميرات المراقبة والتحكم الالكتروني بالشريط الحدودي.