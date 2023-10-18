صمت محمد صلاح عن غزة يخسره مليون متابع على فيسبوك !

العالم - فلسطين المحتلة

وإلى جانب المنشورات والتعليقات التي تنتقد النجم المصري، قرر أزيد من مليون متابع إلغاء متابعتهم لـ”فخر العرب” على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، لعدم دعم فلسطين.

ومنذ إنطلاق حملة إلغاء المتابعة بصفحة صلاح على فيسبوك، تراجع العدد الإجمالي لمتابعيه من 17.2 مليون متابع إلى 16 مليون خلال 24 ساعة فقط.

وكما يشهد حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، تراجع عدد متابعيه، مع إلغاء عدد من العرب والمصريين متابعتهم لصلاح.

وعبر عدد من متابعي صلاح عن غضبهم الشديد من صمت اللاعب عن كشف موقفه والتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما فعل عدد من نجوم الرياضة، بينهم محمد النني، لاعب أرسنال، ومصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، ومسعود أوزيل، لاعب ريال مدريد وأرسنال سابقا، ونبيل فقير، لاعب منتخب فرنسا، والمغربي حكيم زياش.

وقالت بعض المنشورات إن مشاعر محمد صلاح تحركت فقط عندما تعاطف مع وفاة الملكة إليزابيث، بينما لم تتحرك تعاطفا مع شهداء فلسطين؟”.

وطالب عدد من الجماهير المشجعة للاعب المصري بسحب لقب فخر العرب من محمد صلاح، وذلك لعدم دعمه لقضية مهمة تمس العرب والمسلمين أجمع.