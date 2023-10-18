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السعودية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورا

السعودية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورا
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

دعت السفارة السعودية لدى بيروت رعاياها يوم الأربعاء للتقيد بقرار منع السفر إلى لبنان ومغادرة من يتواجد في لبنان حاليا الأراضي اللبنانية فورا إثر التطورات الجارية جنوبي البلاد.

العالم-لبنان

وفي بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، قالت السفارة السعودية: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كتب تطورات الأحداث الجارية فى منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين إلى التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليا".

وأضافت السفارة في بيانها: "كما أنها تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم".

وأردف البيان: "وتنوه السفارة بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله مع كافة الأمنيات بالأمن والسلامة للجميع".

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