بايدن: لم نبلغ "إسرائيل" بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع

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وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة، الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية محتمل وصولها الجمعة. مضيفا: "نحاول إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "ما كنا لنقول إن إسرائيل ليست مسؤولة عن انفجار المستشفى لولا ثقتي بوزارة الدفاع الأمريكية، ولا أقول إن حماس هي التي تعمدت قصف المستشفى".

ووصل بايدن يوم الأربعاء إلى تل أبيب، في زيارة وصفها أنها "للتضامن مع إسرائيل في وجه حماس".