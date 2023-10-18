الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن: لم نبلغ "إسرائيل" بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع

بايدن: لم نبلغ
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، بأنه لم يبلغ حكومة نتنياهو خلال زيارته لتل أبيب، بأن الولايات المتحدة ستدخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع في المنطقة.

العالم-الامريكيتان

وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة، الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية محتمل وصولها الجمعة. مضيفا: "نحاول إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "ما كنا لنقول إن إسرائيل ليست مسؤولة عن انفجار المستشفى لولا ثقتي بوزارة الدفاع الأمريكية، ولا أقول إن حماس هي التي تعمدت قصف المستشفى".

ووصل بايدن يوم الأربعاء إلى تل أبيب، في زيارة وصفها أنها "للتضامن مع إسرائيل في وجه حماس".

روابط ذات صلة

بايدن في المنطقة.. لا أهلاً ولا سهلاً بقاتل أطفال غزة

بايدن يصل تل أبيب ويدعم مجازر "إسرائيل"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا بشأن استهداف القوات الأمريكية في العراق

بايدن: لم نبلغ "إسرائيل" بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع

روسيا تدعو إلى فتح ممرات إنسانية في غزة فوراً

السعودية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورا

حماس: استمرار أمريكا في تبنّي رواية الاحتلال مشاركة في مجازره

ارتفاع عدد الشهداء المدنيين في غزة الى 3478