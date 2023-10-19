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تظاهرات حاشدة في البحرين نصرة لغزة واستنكارا للمجازر الهمجية

تظاهرات حاشدة في البحرين نصرة لغزة واستنكارا للمجازر الهمجية
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

شهدت العديد من مدن البحرين بما فيها العاصمة المنامة، تظاهرات ومسيرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة واستنكارا للمجازر الهمجية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

العالم-البحرين

وانطلقت التظاهرات في البحرين مساء الاربعاء، تضامنا مع قطاع غزة واستنكارا للمجازر التي كان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني.

وطالب المتظاهرون بطرد السفير الصهيوني من المنامة وقطع العلاقات.

كما شهد العديد من العواصم والمدن العربية والإسلامية، تظاهرات حاشدة غاضبة منذ مساء الثلاثاء، بعد استهداف مستشفى المعمداني.

ويتعرض قطاع غزة لقصف صهيوني بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 شهيدا وأكثر من 13 ألف جريح. أما على الجانب الصهيوني، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 صهيونيا.

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