الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تثمن بيان التعاون الإسلامي بوقف العدوان

حماس تثمن بيان التعاون الإسلامي بوقف العدوان
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما جاء في البيان الختامي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية المنعقد على مستوى وزراء الخارجية، في مدينة جدة بالسعودية.

العالم- فلسطين

ورحّبت حماس في بيان لها بكل الكلمات والمواقف التي صدرت أثناء هذا الاجتماع من وزراء خارجية دول العالم الإسلامي، التي تدلل على إجماع أمتنا العربية والإسلامية، على الوقوف مع قضيَّة شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة، وضدّ العدوان الهمجي الذي يمارسه العدو الصهيوني ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأعربت عن أملنا في أن تترجم هذه الدعوات والمواقف إلى واقع عملي، يلجم هذا العدو ويعزله، ويبطل كل محاولات إدماجه في جسم أمتنا، وينهي حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد قطاع غزة، ويدعم صمود شعبنا على أرضه، وتمسكه بحقوقه، ويمكنه من الدفاع عن نفسه ومقدساته، حتى تحقيق التحرير والعودة.

ودعا البيان إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان الهمجي على قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة، والرفع الفوري للحصار المفروض عليه، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة على عدوانه وحصاره ومجازره ضد أهلنا في القطاع.

روابط ذات صلة

حماس: استمرار أمريكا في تبنّي رواية الاحتلال مشاركة في مجازره

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تثمن بيان التعاون الإسلامي بوقف العدوان

استشهاد فتيين برصاص الاحتلال بقرية شقبا برام الله

بالفيديو.. الحاضرون يديرون ظهورهم للسفيرة الأميركية في اجتماع لجنة حقوق الإنسان

شاهد بانوراما.. بايدن يبرر مجازر الاحتلال في غزة ويزوده بالسلاح لمواجهة حماس

خلال اجتماع منظمة التعاون الاسلامي في جدة؛ عبداللهيان يقترح  فرض مقاطعة شاملة ومقاضاة المسؤولين الصهاينة

مع الحدث.. مجزرة مستشفى المعمداني وتبني بايدن للرواية الاسرائيلية