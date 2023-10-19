لحظة بلحظة.. طوفان الأقصى في يومها الـ13....3500 شهيد والاحتلال ينفذ إبادة جماعية

العالم- فلسطين

وراتفعت حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى أكثر من 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح، ومليون نازح، ودمار آلاف الوحدات السكنية.

وفي أحد التطورات الميدانية، قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الخميس، برجي 1 و2 في مجمع أبراج الزهراء، ما أدى إلى إصابات بالمكان.

* فيديو.. طيران الاحتلال يدمر برجين سكنيين في منطقة أبراج الزهراء وسط قطاع غزة:

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كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا وسط خان يونس، وارتقى شهيد وأصيب 21 مواطنًا في قصف منزل يعود لعائلة مخيمر في مخيم خان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال الطابق العلوي في برج المصري بمدينة رفح.

* فيديو.. قوات الاحتلال تنشر قناصتها في بنايات سكنية في مخيم نور شمس:

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* فيديو.. جرافات الاحتلال تواصل تدمير شوارع مخيم نور شمس:

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وفجر اليوم الخميس، اقترفت مجزرة مروعة في رفح أسفرت عن 31 شهيدًا على الأقل؛ منهم 15 من عائلة بريكة و6 من عائلة حسونة و10 من عائلة ضهير، بعد قصف عجة منازل لهم.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلة الشرباصي والعلمي شمال قطاع غزة ما أدى إلى عدد من الإصابات، ومنزلا لعائلة

كما قصفت طائرات منزلا على مدخل جباليا النزلة لعائلة المدهون بالقرب من دوار ابو سكندر، ما أدى إلى عدد من الشهداء والإصابات.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب 12 بعد قصف الاحتلال عدة منازل في مخيم جباليا.

كما استشهد طفل بعد قصف الاحتلال عمارة النمنم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ السبت (7 أكتوبر الماضي) تنفذ طائرات الاحتلال محرقة دامية عبر عمليات قصف واسعة وعشوائية ضد المنازل والشوارع والمنشآت المدنية في قطاع غزة كشكل من أشكال الانتقام ضد المدنيين الفلسطينيين.