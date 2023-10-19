لا خطوط حمراء امام بطش الاحتلال.. تسونامي اسود يبيد البشر والحجر

صاروح من طائرات الحرب الصهيونية يقتل ما يزيد عن 500 داخل المشفى باستهداف مباشر، اطباء ومصابين وذويهم وعشرات النازحين استشهدوا في لحظة.

جريمة بشعة تسجل في تاريخ الاحتلال الاسود الذي لازال يردد اكاذيبه حول اخلاء مسوؤليته عن الجريمة، فيما يغمض قادة الاستكبار العالمي اعينهم عن الجريمة البشعة ويرددون كذب الاحتلال.

استهداف مشفى المعمداني في غزة سبقه بايام مطالبة الاحتلال للمستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع، بالاخلاء بينها مشفى المعمداني المستهدف ومستشفى العودة في شمال القطاع الذي قصفه الاحتلال بالفسفور الابيض المجرم دولياً، والمشفى الاردني في مدينة غزة.

اوامر اخلاء رفضتها الطواقم الطبية التي تدرك ان كارثة اكبر ستحل فيما لو اغلقت ابوابها امام آلاف الضحايا من المصابين.

جريمة المعمداني وجرائم استهداف المشافي في قطاع غزة، لا تأتي بمعزل عن استهداف مباشر للطواقم الطبية، قتل خلالها الاحتلال 38 طبيباً وممرضاً ومسعفاً في القطاع الصحي في غزة، عدد مرشح بالزيادة بعد حصر عدد افراد الطواقم الطبية الذين استشهدوا بجريمة استهداف مشفى المعمداني في غزة.

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