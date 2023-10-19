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حصيلة اليوم الثاني عشر من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

نقلت وسائل الاعلام العبرية أنّ الجيش الاسرائيلي يستعد للتحرك برياً في اشارة الى الهجوم البري في غزة. في هذا الوقت ارتفعَ عددُ ضحايا العدوانِ الإسرائيلي على غزة في يومهِ الثاني عشَر إلى 3478 شهيداً وأكثرَ من 12500 جريح. وإلى ذلك قصفتْ المقاومةُ الفلسطينية مواقعَ للاحتلال رداً على استهدافِ المدنيين بغزة.

العالم - خاص بالعالم

ففي اليوم الثاني عشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تواصل عدد الضحايا في الارتفاع، حيث أعلنت وزارة الصحة دنو عدد الشهداء من 3500 شهيد وأكثر من 12500 جريح، مؤكدة أن 70% من الضحايا كانوا من الأطفال والنساء والمسنين.

واضافتْ الوزارةُ أنّ هناك نحوَ 1300 بلاغٍ عن مفقودين تحتَ الأنقاض بينَهم 600 طفل، وأنه من المتوقعِ وجودُ أحياء لكنّ عمليةَ الوصولِ إليهم تواجهُ صعوباتٍ كبيرة.

ولم تستقر بعد حصلية شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، اذ بلغت حتى اعداد هذا التقرير اكثر من 470 شهيداً، وما يقرب من 350 جريحاً بينَهم 28 حالةً حرجة.

ميدانيا، يتواصل الاستهداف الجوي الاسرائيلي للمدنيين، حيث سقط شهداء وجرحى في قصف استهدف منزلا شرق مخيم جباليا شمالي القطاع ومسجدا مجاورا لأبراج سكنية في النصيرات وسط القطاع. كما تحدثت أنباء عن استهداف إحدى مدارس "الأونوروا" تأوي نازحين في منطقة المغازي وسط غزة مؤكدة سقوط شهداء وجرحى.

وردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة رشقات صاروخية باتجاه مستوطنة ناحل عوز إلى الشرق من القطاع. كما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، قصفها تجمعاً لجنود الاحتلال قرب كيسوفيم وأيضاً كيبوتس نيريم بقذائف الهاون.

ودوّت صفّارت الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وسديروت عقب إطلاق رشقة صاروخية من القطاع.

كما استهدفت سرايا القدس مستوطنة نير إسحاق برشقة صاروخية، وأيضاً تحشداً لآليات العدو في ياد مردخاي وزيكيم وريعيم والعين الثالثة بالصواريخ وقذائف الهاون.

وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة سقوط شهيدين برصاص الاحتلال في بلدة شقبا بقضاء رام الله لترتفع بذلك حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في الضفة منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 64 شهيدا و1300 جريح.

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