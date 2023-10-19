الاحتلال يعتقل 88 فلسطينيا في الضفة الغربية

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شنت حملة دهم واسعة جدا واعتقلت ما لا يقل عن 88 مواطنا، منهم القيادي في حماس حسن يوسف، والصحفيان علاء الريماوي وعماد أبو عواد.

كما هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد أحمد غيظان في قرية قبيا غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت قرية قبيا، وباشرت بهدم منزل عائلة الشهيد غيظان.

واستشهد الشاب غيظان (25 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في السادس من تموز 2023، قرب قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في المنطقة، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر، قرب مستوطنة “كدوميم” المقامة على أراضي قرية كفر قدوم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيليّ، تنفيذ حملات الاعتقال الجماعية بحقّ المواطنين في الضّفة في إطار العدوان الشامل على أبناء شعبنا وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة.

وشنت قوات الاحتلال فجر أمس الأربعاء حملة اعتقالات جديدة، طالت (65) مواطنًا على الأقل من الضّفة بما فيها القدس.

ومنذ السابع من أكتوبر الجاري، بلغت حالات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس (838) حالة اعتقال على الأقل، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلي غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة، وفق نادي الأسير.

حسب "المركز الفلسطيني للاعلام" هناك قائمة اعتقالات الاحتلال في الضفة الغربية فجر اليوم الخميس19\10\2023



١. القيادي في حماس النائب الشيخ حسن يوسف- بيتونيا غرب رام الله

٢. النائب في المجلس التشريعي الشيخ نايف الرجوب- دورا جنوب الخليل

٣. القيادي حماس المحرر سامح عفانة- قلقيلية

٤. القيادي في حماس المحرر مجاهد نوفل- قلقيلية

٥. القيادي في حماس المحرر الشيخ فلاح ندى- رام الله

٥. الصحفي علاء الريماوي- رام الله

٦. الصحفي عماد أبو عواد- رام الله

٧. الصحفي علاء الربعي- الخليل

٨. القيادي في حماس المحرر شكري الخواجا- نعلين غرب رام الله

٩. الناشط المحرر نجيب مفارجة- بيت لقيا غرب رام الله

١٠. المحرر بكر مفارجة- بيت لقيا

١١. المحرر غالب طه- الخليل

١٢. المحرر هاني أبو السباع- الخليل

١٣. المحرر علاء الجعبري- الخليل

١٤. المحرر محمد أبو حديد- الخليل

١٥. المحرر محمود دويك- الخليل

١٦. المحرر لؤي غيث- الخليل

١٧. المحرر فريد السلايمة- الخليل

١٨. المحرر شادي القواسمي- الخليل

١٩. المحرر يوسف الصرصور- الخليل

٢٠. المحرر محمد أبو فنونة- الخليل

٢١. المحرر الدكتور أشرف بدر- الخليل

٢٢. المحرر يوسف قزاز- دورا جنوب الخليل

٢٣. المحرر عماد جاد الله- دورا

٢٤. المحرر شادي النمورة- دورا

٢٥. المحرر الصحفي علاء الربعي- دورا

٢٦. المحرر جاد الله رجوب- دورا

٢٧. المحرر أسامة شاهين- دورا

٢٨. المحرر يوسف أبو راس- دورا

٢٩. المحرر منذر زونة- دورا

٣٠. المحرر محمد نادر أبو هليل- دورا

٣١. المحرر طارق عاشور- الخليل

٣٢. المحرر عبد الجليل الشحاتيت- دورا

٣٣. المحرر نبيل العواودة- دورا

٣٤. المحرر منتصر شديد- دورا

٣٥. المحرر زيد الجعبري- الخليل

٣٦. المحرر علي زهير سكافي- الخليل

٣٧. المحرر محمود أبو وردة- مخيم الفوار جنوب الخليل

٣٨. المحرر عدي العواودة- دورا

٣٩. المحرر عنتر الناظر- الخليل

٤٠. المحرر سليم رجوب- دورا

٤١. المحرر أنس حسين عمرو- دورا

٤٢. المحرر عز الدين مصطفى أبو حسين- دورا

٤٣. المحرر يوسف نصار- دورا

٤٤. المحرر سعيد العلامي- بيت أمر شمال الخليل

٤٥. المحرر مهند مرشد عوض- بيت أمر

٤٦. المحرر محمد مرشد عوض- بيت أمر

٤٧. المحرر مهدي مرشد عوض- بيت أمر

٤٨. محمد نبيل عوض- بيت أمر

٤٩. راسم اخليل- بيت أمر

٥٠. المحرر ورد إبراهيم عوض- بيت أمر

٥١. المحرر هاني عاصي- بيت لقيا

٥٢. المحرر أحمد نجيب مفارجة- بيت لقيا

٥٣. المحرر فؤاد عاصي- بيت لقيا

٥٤. المحرر معن مفارجة- بيت لقيا

٥٥. المحرر محمد صالح دار موسى- بيت لقيا

٥٦. المحرر إسلام صالح دار موسى- بيت لقيا

٥٧. المحرر منتصر حمد- بيت لقيا

٥٨. المحرر محمد جميل بدر- بيت لقيا

٥٩. صالح بدر- بيت لقيا

٦٠. سليمان العمري- طوباس

٦١. المحرر خليل قاسم الشيخ- مراح رباح شرق بيت لحم

٦٢. المحرر حسام الشيخ- مراح رباح

٦٣. المحرر معتز الشيخ- مراح رباح

٦٤. حمادة صدوق- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٦٥. يحيى جمال الطويل- البيرة

٦٦. نصر الله جمال الطويل- البيرة

٦٧. المحرر رياض ناصر- دير قديس غرب رام الله

٦٨. المحرر أحمد عايد سرور- نعلين

٦٩. عبد الرحمن عايد سرور- نعلين

٧٠. محمد عبد الكريم سرور- نعلين

٧١. تميم محمد عبد الكريم سرور- نعلين

٧٢. يوسف علي الحبازي- نعلين

٧٣. طالب تيسير نافع- نعلين

٧٤. صهيب فهمي سرور- نعلين

٧٥. مصعب محمد سرور- نعلين

٧٦. معتصم محمد سرور- نعلين

٧٧. وليد نمر نافع- نعلين

٧٨. نمر ناجح نافع- نعلين

٧٩. المحرر عبد الحق خدرج- قلقيلية

٨٠. المصاب حسام الحج حسن- قلقيلية

٨١. عبادة العامودي- نابلس

٨٢. بشار العامودي- نابلس

٨٣. مؤيد معالي- بيتا جنوب نابلس

٨٤. جارح معالي- بيتا

٨٥. إياد عبد العزيز أبو سريس- حمصة بالأغوار

٨٦. براء فتحي القرعاوي- مخيم نور شمس بطولكرم

٨٧. عبد الرحمن قرعاوي- مخيم نور شمس

٨٨. أيوب العالم- مخيم عقبة جبر بأريحا