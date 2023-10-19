مراسل العالم: محافظة صعدة تعلن جاهزيتها الكاملة للمشاركة في الدفاع عن غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في صعدة، الزميل محمد المسوري: اليوم خرج ابناء محافظة صعدة بمسيرة جماهيرية كبيرة وحاشدة ربما هي الاكبر بين كل المسيرات التي خرجت منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

واضاف مراسلنا: هذه المسيرة والطوفان البشري كل يوم في حالة تزايد والسخط الشعبي في حالة تزايد وترتفع وتسيرة الغضب خصوصا في ظل المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي، ومن خرج اليوم في المسيرة يوجه اصابع الاتهام الى اميركا بإعتبارها هي الداعم والممول والحامي الرئيسي لهذا الكيان الصهيوني الغاصب.

وتابع: اليوم صعدة تعلن جاهزيتها الكاملة للمشاركة في الدفاع عن غزة وتفوض قائد الثورة في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة في اطار محور المقاومة دفاعا عن غزة وبما يضمن اجتثاث الغدة السرطانية من جسد هذه الأمة.

وافاد مراسلنا: المشاركون في المسيرة رفعوا علم فلسطين ورفعوا الشعارات ورددوا الهتافات التي تندد بالجرائم الاسرائيلية، وطبعا الشعار الابرز في هذه التظاهرة الكبيرة التي خرجت اليوم، هو لابد ان يزول الكيان الاسرائيلي من الوجود، وهذا ينم عن رغبة كبيرة في اقتلاع هذه الشجرة الخبيثة وهذا الكيان الطارئ من المنطقة العربية، خصوصا وانه لا يبالي لا بالانسانية والقوانين الدولية المزعومة التي لا يتم تطبيقها ويتم التغاضي عن كل جرائمه التي تحدث ضد الفلسطينيين.

وقال الزميل محمد المسوري: اليوم خرجت في صعدة تظاهرة غير مسبوقة، الشارع في صعدة وفي اليمن عموما غاضب لدرجة كبيرة ومستعد لرفد المقاومة في غزة بالمال وبالرجال وبالسلاح وبكل شيء، حسب ما يقول الاحرار الذين خرجوا اليوم واكتضت بهم شوارع صعدة.