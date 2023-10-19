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بالفيديو.. محمد صلاح ينشر رسالة تضامنية مع أهالي غزة

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كلمة مصورة باللغة الإنجليزية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أبدى خلالها دعمه لغزة.

وقال "صلاح"، الذي تلقّى انتقادات عديدة، مؤخرًا، لتجاهله التفاعل مع العدوان على غزة، في المقطع: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وتابع :"شهدنا، خلال الأيام السابقة، عنفًا شديدًا، ووحشية غاشمة تُدمي القلوب، ولا يمكن تحمّل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

وتابع صلاح: "يمر سكان غزة بأوضاع مُزرية. رأينا مشاهد مروّعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

وختم صلاح بالقول: "أُناشد جميع قادة العالم التكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود"

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