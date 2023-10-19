بالفيديو.. محمد صلاح ينشر رسالة تضامنية مع أهالي غزة

وقال "صلاح"، الذي تلقّى انتقادات عديدة، مؤخرًا، لتجاهله التفاعل مع العدوان على غزة، في المقطع: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وتابع :"شهدنا، خلال الأيام السابقة، عنفًا شديدًا، ووحشية غاشمة تُدمي القلوب، ولا يمكن تحمّل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

وتابع صلاح: "يمر سكان غزة بأوضاع مُزرية. رأينا مشاهد مروّعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

وختم صلاح بالقول: "أُناشد جميع قادة العالم التكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود"