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مجلس الشعب السوري يدين العدوان الإسرائيلي على المستشفى المعمداني بغزة

مجلس الشعب السوري يدين العدوان الإسرائيلي على المستشفى المعمداني بغزة
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس الشعب السوري العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة المحاصر، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 500 شهيد، إضافة إلى المئات من الجرحى والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال.

العالم - سوریا

وقال المجلس في بيان: إن على المجتمع الدولي بأسره تصنيف مجزرة المستشفى المعمداني كجريمة حرب ضد الإنسانية، لم يسبق لها مثيل في قباحتها وشناعتها ووحشيتها، ووجوب محاكمة مرتكبيها أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن مجزرة المستشفى تضاف إلى مئات المجازر التي دأب الاحتلال الغاصب على ارتكابها منذ أكثر من 7 عقود ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لمعايير ومبادئ الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المجلس: "نعبر عن شجبنا وإدانتنا لهذا الفعل الإجرامي الجبان والخسيس، واستنكارنا هذه المجزرة المروعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ونطالب جميع الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الإنسانية المعنية بهذا الشأن بشجبها وإدانتها واستنكارها، والضغط على القوى الدولية الفاعلة والمؤثرة لوقف القصف الهمجي والتدمير الممنهج ضد أهلنا في فلسطين المغتصبة".

وجدد المجلس التأكيد على الوقوف والتضامن التام والدائم مع الأشقاء في فلسطين حتى دحر المحتلين الصهاينة، واستعادة جميع الحقوق والأراضي المحتلة وعودة اللاجئين إلى أرضهم وبناء دولتهم المستقلة الواحدة وعاصمتها القدس الشريف، متوجها بتحية الإجلال والإكبار والخلود لشهداء مجزرة المستشفى وشهداء فلسطين ولشهداء الكلية الحربية وشهداء سورية الأبرار.

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مجلس الشعب السوري يدين العدوان الإسرائيلي على المستشفى المعمداني بغزة

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