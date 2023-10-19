لافروف يحذر من خطر تطور العدوان على قطاع غزة إلى حرب إقليمية

العالم - روسيا

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في تصريحات للصحفيين في العاصمة الكورية الديمقراطية بيونغ يانغ التي يزورها حالياً: إن بلاده “مستعدة لمناقشة أي مقترحات بناءة تمليها بوضوح الرغبة في تحقيق وقف إطلاق النار، ومنع تصعيد الوضع في المنطقة”، مضيفاً: “نحن ندعو إلى أن تكون أي مقاربة مبنية على توازن مصالح الأطراف، وليس فرض مصالح أحد على حساب مصالح الآخرين”.

واعتبر لافروف أن محاولات الكيان والدول الغربية إلقاء اللوم على إيران في كل شيء يحصل في المنطقة تمثل عملاً استفزازياً.

يذكر أن روسيا قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي أفشلته الدول الغربية ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما فشل مجلس الأمن الدولي أمس الاربعاء، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر "الإسرائيلية" بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.

واستخدمت البعثة الأمريكية الدائمة لدى المجلس، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط.