السوداني: آن الأوان لاتخاذ موقف موحد لإنهاء معاناة استمرت عقوداً في فلسطين

العالم - العراق

وجاء في مقال لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السواني تحت عنوان "وقف الحرب على غزة أولوية للعراق" الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في العاصمة البريطانية لندن: نجدد على مسامع العالم، موقفَنا الواضح والثابت من الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف: نسعى إلى أن يحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في العيش بسلام داخل دولته المستقلة متنعماً بالأمن والسيادة.. من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة ومسؤولة لتفادي حصول كارثة إنسانية تترك أثرها على أصل وجود الفلسطينيين في وطنهم المحتل.

وكتب السوداني: أكدنا في حواراتنا واتصالاتنا، ضرورة وقف التصعيد واحترام حقوق الإنسان، والضغط على الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على الأراضي المحتلة وتحركنا وبسرعة لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وأكد: سنلبي دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي لبحث التطورات الميدانية في غزة.. نتطلع، خلال القمة، إلى وقفة سياسية موحدة للدول الكبيرة من أجل أن تضع حلاً عادلاً للفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء العراقي: سندفع باتجاه اعتماد آلية موحدة للدول العربية والإسلامية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والمالية إلى أهلنا في غزة.. سندفع باتجاه مطالبة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للنظر بجدية إلى مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشدد على أن العراق يرفض رفضاً قاطعاً أن تتحول القضية الفلسطينية من قضية أرض وشعب إلى قضية نزوح ومساعدات إنسانية، مضيفاً أن العراق يسعى من خلال علاقاته المتوازنة مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى الضغط من أجل وقف معاناة شعب فلسطين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وخلص محمد شياع السواني إلى القول: آن الأوان ليتخذ العالمينِ العربي والإسلامي موقفاً موحداً تجاه الفلسطينيين، لإنهاء معاناة استمرت عقوداً.