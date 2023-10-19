حماس: القمع والاعتقال في الضفة لن يثني شعبنا عن إسناد المقاومة

العالم- فلسطين

وقالت حماس في بيان لها، اليوم الخميس: إن تصاعد حملات القمع واعتقال الاحتلال لعشرات من أبناء وقيادات حركة حماس والأسرى المحررين؛ وتفجير منازل الشهداء والمقاومين وتدمير البنية التحتية للمدن والقرى والمخيمات، لن يصرف شعبنا المقدام عن إسناد المقاومة والتلاحم معها.

وأكدت أن الضفة الأبية ستبقى تقبض على زناد المقاومة وتمدها بالقوة والشباب الثائر والمقاومين الأبطال الذين يقضّون مضاجع المحتل، وستكون مشاركتها في طوفان الأقصى مشاركة مؤثرة، ترد عدوان الاحتلال عن قطاع غزة وأهلنا في الضفة.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة لمواصلة النفير وتكثيف العمل المقاوم ضد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، وتشكيل لجان شعبية في كل المدن والقرى لصد أي عدوان، ومباغتة قوات الاحتلال بكل وسائل المقاومة الممكنة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس أكثر من 100 فلسطيني خلال حملة دهم واسعة في الضفة، ودمرت منزلا لعائلة شهيد، في حين ارتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى نحو ألف معتقل.