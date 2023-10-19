ابرز ما قد يتمخض عن الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين في البرلمان العربي

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في القاهرة الزميل محمد زهران، ان القاهرة اصبحت مركزا للحراك العربي الذي يجري الآن من اجل احتواء الموقف المتفاقم داخل الاراضي الفلسطينية ولا سيما داخل قطاع غزة في ظل الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الاعزل.

واضاف: لجنة فلسطين في البرلمان العربي عقدت اجتماعا عاجلا طارئا دعت اليه منذ امس وذلك من اجل التباحث حول ما يحدث داخل الاراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة لا سيما استهداف الكيان الصهيوني للمراكز الصحية والمستشفيات داخل قطاع غزة والتي كان ابرزها مستشفى المعمداني والذي خلف نحو ألف شهيد وجريح.

وتابع زهران: اللجنة اجتمعت لبحث كيفية عمل حراك عربي دولي لوقف المجازر التي ترتكب، وهذا الاجتماع فيه العديد من البرلمانيين من الدول العربية، كل دولة لها ممثل حضر هذا الاجتماع، وتحدثنا معهم قبل دخولهم الاجتماع عن رؤيتهم وما يمكن ان يفعلوه في ظل التصعيد الخطير من قبل الكيان الصهيوني، فقالوا ان الذي يحدث بشكل متواصل داخل قطاع غزة هو جرائم ضد الانسانية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

واردف: كما اكد المشاركون على ضرورة محاسبة القادة الاسرائيليين نتيجة لما يقومون به من مجازر، وقالوا ان ما يحدث كله هو منافي تماما للقانون الدولي، حتى ان بعضهم قال انهم سوف يقدمون المعلومات والادلة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولي ليقوم بمسؤولياته واجراء تحقيق عاجل فيما حصل في مجزرة مستشفى المعمداني وقالوا ان ما حدث للمدنيين وللمرضى في المشفى هو مناف للمادة 18 من القانون الجنائي الدولي والذي يؤكد على حماية المدنيين في حالة الحرب.

وتابع مراسلنا: لكن ما قام به الكيان الاسرائيلي بغطاء امريكي اوروبي غربي هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان، واللجنة ربما يكون لديها قرارات قوية من اجل التصعيد لدى المحافل الدولية لوقف المجازر.