شاهد.. حقائق بالصور عما حدث لمستشفی المعمداني

العالم - باختصار

استهداف مستشفی الأهلي المعمداني حمل صدمة رهيبة للإنسانية ولأصحاب الضمائر الحية في العالم كله.

القصف تسبب باستشهاد وإصابة المئات من مرضی وجرحی هجمات اسرائيلية سابقة.

هذه الجريمة الرهيبة أوقعت ضحايا مدنيين احتموا بباحات المستشفي تجنباً للقصف الصهيوني اليومي.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان حصيلة شهداء قصف المستشفی بلغ نحو 500 شهيد.

وأكد الوزارة ان الحصيلة قد تزداد بشكل كبير بإزالة الركام وهناك المئات من الجرحي ايضاً.

كيان الاحتلال وجه قبل أيام رسائل انذار لمستشفيات القطاع خاصة مستشفی الأهلي بضرورة اغلاق أبوابها.

وواصل مستشفی المعمداني مسؤولياته الانسانية علی غرار المشافي الأخری بالقطاع رغم التهديدات الصهيونية.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..