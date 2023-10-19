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محادثات بين وزيري خارجية إيران ولبنان على هامش اجتماع جدة

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ووزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

العالم - إيران

وفي هذا اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء في جدة على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، أشار أميرعبداللهيان إلى جريمة الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني بالهجوم على مستشفى المعمداني في غزة، وقال إن هذه الجريمة البشعة جرحت مشاعر شعوب العالم.

واعتبر وزير الخارجية اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة والمواقف المعلنة الداعمة لفلسطين وأهل غزة العزل بأنها تحمل رسالة قوية للكيان الصهيوني وداعميه.

وأضاف: أميركا تقف إلى جانب الكيان الصهيوني بكل قوتها وتدعو الآخرين إلى ضبط النفس.

واعتبر أن زيارة الرئيس الأميركي بايدن إلى تل أبيب، استفزازية في ظل الوضع الراهن وبعد جريمة الحرب الصهيونية في مستشفى غزة، وأضاف أنه في مثل هذا الوضع هناك احتمال توسيع نطاق الحرب وحدوث ما لا يمكن السيطرة عليه في أي لحظة.

من جانبه أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز العمل الجماعي للدول الإسلامية لإنهاء جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني،

وأعتبر اجتماع الأربعاء في جدة خطوة إيجابية في اتجاه إعلان موقف متماسك من قبل الدول الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وسكان غزة المظلومين.

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محادثات بين وزيري خارجية إيران ولبنان على هامش اجتماع جدة

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