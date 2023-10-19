الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول سعودي يتهم کیان الاحتلال بالطغيان والإفساد في الأرض!

مسؤول سعودي يتهم کیان الاحتلال بالطغيان والإفساد في الأرض!
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

ندد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، بالمجزرة الإسرائيلية العدوانية التي ارتُكبت ضد المستشفى المعمداني في غزة، والتي أدت إلى وقوع مئات الضحايا من المدنيين، من بينهم أطفال.

العالم- فلسطين

وقال السديس في بيان، اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي المتعمد، يشكل انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قيم الإنسانية والديـنية، مؤكدا أن القصف الإسرائيلي المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يشكل انتهاكا خطيرا للقيم الدينية والمثل الإنسانية والأعراف الدولية، واستفزازا صارخا لمشاعر المسلمين.

وأضاف أن استهداف المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية، لا تقـره الشرائع السماوية التي اتفقت جميعها على إرساء السلام في الأرض، ولا تتفق مع الأخلاقيات الإنسانية الداعية إلى عمارة الأرض، وما الاستهداف والاعتداء والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومنشآته المدنية إلا محض إفساد في الأرض، وتقويض للجهود الرامية إلى الأمن والسلام، وطغيان لا يمر دون حساب وعقاب.

روابط ذات صلة

شاهد/أول إمرأة قيادية في 'حماس' كانت مطلوبة من'اسرائيل'

شاهد..'جورج وسوف' يعلن موقفه من فلسطين بفيديو للسيدة 'فيروز'

'تامر حسني' يطالب جمهوره بهذا الاجراء من أجل غزة!

تصريح للفنان 'أيمن زيدان' بعد انفجار المزة وسط دمشق

شاهد..'جاستن بيبر' يحرج نفسه بصورة من غزة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الذرية الإيرانية: نمتلك الماء الثقيل الاكثر جودة ونقاوة في العالم

شاهد.. الاحتلال يشن معركة جديدة للانتصار بحرب الروايات

مسؤول سعودي يتهم کیان الاحتلال بالطغيان والإفساد في الأرض!

شاهد بالفيديو.. الاحتلال يقطع الكهرباء والانترنت عن مخيم نور شمس والسبب..

محادثات بين وزيري خارجية إيران ولبنان على هامش اجتماع جدة

الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة