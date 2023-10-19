الاحتلال يقطع الكهرباء والانترنت عن مخيم نور شمس والسبب..

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين ان تعزيزات عسكرية كثيفة تصل الی مخيم نورشمس من أجل مواجهة قوات المقاومة لاسيما قوات كتيبة طولكرم في المخيم.

وبدأت قوات كتيبة طولكرم عمليات مكثفة ضد قوات الاحتلال الصهيوني رد علی المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في قصف مستشفی المعمداني في غزة والذي راح ضحيته 500 فلسطيني من الاطفال والنساء والجرحی.

وأكدت مراسلة قناة العالم في جنين ان قطع الكهرباء والانترنيت يأتي من أجل منع الاعلام من نقل الحقيقة مما ينوي الاحتلال ارتكابه في المخيم.

وأوضحت ان اقتحام مخيم نور شمس، يأتي استغلالاً لانشغال العالم بأخبار غزة من أجل القضاء علی مواطني المخيم.