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رئيسي: جرائم أميركا والصهاينة ستقضي على النظام العالمي الظالم

رئيسي: جرائم أميركا والصهاينة ستقضي على النظام العالمي الظالم
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

إنتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي النظام العالمي لكونه يسمح للقوى العالمية أن تلجا إلى قانون النقض "الفيتو" ضد أي اقتراح في الأمم المتحدة لوقف عمليات القصف واستهداف المناطق الآهلة بالسكان والمدنيين، مؤكدا أن المجازر والإبادة الجماعية الجارية حاليا في قطاع غزة، ستقضى على النظام العالمي الحالي قطعا.

العالم - إيران

وخلال كلمته بملتقى تكريم الناشطين في مجال السلامة الصحية اليوم أضاف رئيسي: الأمة الإسلامية تمر اليوم في ظروف قاسية جدا، حيث تشهد شعوب العالم الجرائم المروعة التي يقترفها المستكبرون وقوى الهيمنة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة.

وتابع الرئيس الإيراني أن: موجة الغضب والكراهية التي تغمر قلوب الشعوب من كافة المذاهب والعقائد، هي ناجمة عن طبيعة النظام العالمي الجائر الذي يتم فيه اضطهاد النساء والأطفال.

ووجه الرئيس الإيراني خطابه إلى القادة الغربيين، بالقول: ما يجري اليوم في غزة حيث الجرائم المروعة التي تطال المدنيين، تكشف جانبا من الحضارة والحرية والحقوق الإنسانية التي يروج لها الغرب، لكنها تؤلم قلب أي انسان وجميع الشعوب لتحمل الغيض والكراهية من أميركا والكيان الصهيوني.

وأكمل قائلا: لا شكّ أن دماء الشهداء المظلومين في فلسطين ستقضي على النظام العالمي الحالي ليحل مكانه نظام عالمي جديد قائم على العدل.

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