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شاهد.. الاحتلال يشن معركة جديدة للانتصار بحرب الروايات

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

شنت عناصر الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة طالت 150 مواطن فلسطيني وشملت شريحة خاصة من المواطنين.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان قوات الاحتلال شنت معركة جديدة ضد الاعلاميين والصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل تضمين الانتصار في حرب الروايات.

وأكد مراسل العالم ان قوات الاحتلال، اقتحمت منزل الصحفي الفلسطيني نجيب مفارجة، لكنهم لم يجدوه في البيت فقاموا بخطف والده وطفله الذي البالغ 3 سنوات، ثم اعادوا الطفل بعد ساعتين وطلبوا من زوجة مفارجة ان تبلغ زوجها ليسلم نفسه خلال ساعات.

وأضاف مراسل العالم ان قوات الاحتلال، كررت هذه الجريمة مع علاء الريماوي فاختطفت ابنه البالغ من العمر 18 عاماً ليجبروه علی تسليم نفسه ازاء تحرير ابنه.

وأكد مراسل العالم ان هذه الاعتقالات تثبت ان الاحتلال يشن حرباً جديدة ضد الصحفيين الفلسطينيين للفوز في حرب الروايات.

وتأتي هذه الخطوة الاسرائيلية بعدما فشل الاحتلال في ترويج كذبته الكبری في تحميل مسؤولية جريمة قصف مستشفی المعمداني للمقاومة، فبعد هذه الجريمة التي راح ضحيتها أكثر من 500 فلسطيني من الاطفال والنساء والجرحی، انقلب الرأي العام العالمي ضد الاحتلال الاسرائيلي فحاول الاحتلال تبرير جريمته بإلقاء مسؤوليتها علی المقاومة، الا ان وعي الاعلام الفلسطيني حال دون ذلك وانتصرت الرواية الفلسطينية في قلب الرأي العام العالمي ضد جرائم الاحتلال.

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