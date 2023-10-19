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2000 فنان عالمي بارز يطالبون بوقف العدوان على غزة

2000 فنان عالمي بارز يطالبون بوقف العدوان على غزة
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

وقّع ألفا فنان حول العالم رسالة تتهم الحكومات بمساعدة وتحريض كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب في غزة، مؤكدةً أن الفلسطينيين يواجهون عقاباً جماعياً على نطاق لايمكن تصوره، مطالبةً الحكومات بإنهاء دعمها العسكري والسياسي لتصرفات تل ابيب.

العالم- فلسطين

ومن بين الموقعين الألفين أسماء عالمية بارزة مثل تيلدا سوينتون، وتشارلز دانس، وستيف كوغان، وميريام مارغوليس، وبيتر مولان، وماكسين بيك، وخالد عبد الله.


تيلدا سوينتون

وضمت قائمة الموقعين مختلف مجالات الفنون، وقد اتفقوا في الرسالة على أن حكومات بلادهم لا تتسامح فقط مع جرائم الحرب، بل تساعدها وتحرضها.

ومن الموقعين المخرجون كل من مايكل وينتربوتوم ومايك لي وآصف كاباديا، والكوميديون فرانكي بويل وجوزي لونغ، والمؤلفون مارينا وارنر، وجاكلين روز، وجيليان سلوفو، وكورتيا نيولاند، والشاعر أنتوني أناكساغورو.

وأدان الفنانون، ومن بينهم روبرت ديل ناجا والكاتبان المسرحيان تانيكا غوبتا وآبي سبالين، "كل عمل من أعمال العنف ضد المدنيين وكل انتهاك للقانون الدولي مهما كان من يرتكبه".

وتذكيراً بتصوير وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت للفلسطينيين أنهم "حيوانات بشرية"، قالت الرسالة إن الفلسطينيين "أصبحوا أشخاصاً يمكن فعل أي شيء تقريباً لهم".

ويقول الفنانون، ومن بينهم التشكيليون تاي شاني وأوريت عشري، ولاريسا صنصور، وروزاليند النشاشيبي، وبي. ستاف، وفلورنس بيك، وجورجينا ستار، إنه في غزة "الفلسطينيون الذين أُجبر أجدادهم على ترك منازلهم تحت فوهة البندقية، يُطلب منهم مرة أخرى الفرار، أو مواجهة عقاب جماعي على نطاق لا يمكن تصوره".

ويضم الموقعون منتجين وقيّمين وكُتّاباً ومنسقي أغان ومهندسين معماريين ومصممين يدعمون "الحركة العالمية ضد تدمير غزة والتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني".

وتستشهد الرسالة بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الذي قال إن شبح الموت يخيم على غزة، وتدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار وفتح معابر غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق".

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