الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

طلب صادم وغريب لفلسطيني غزة من مصر ضمن المساعدات

طلب صادم وغريب لفلسطيني غزة من مصر ضمن المساعدات
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشفت هبة راشد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مرسال" للأعمال الخيرية في مصر، عن طلب غريب قدمه الفلسطينيون ضمن قوافل المساعدات الإنسانية التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وقالت راشد في تصريحات صحفية إنها فوجئت بطلب أكياس حفظ جثث الموتى، وهو ما جعلها تشعر بحجم المأساة والكارثة التي يعاني منها الفلسطينيون، وحجم الضحايا الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وأكدت رئيسة مؤسسة "مرسال" أن المساعدات تضمنت فريقا طبيا مكونا من أطباء وصيادلة وممرضين ومسعفين، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية خاصة ومستلزمات العمليات الجراحية، وألبان أطفال، وحفاضات للأطفال وكبار السن ومرضى الشلل النصفي وكراسي متحركة وأناييب أكسجين وأكياس دم.

يشار إلى أن قوافل المساعدات الغذائية والإنسانية مازالت تنتظر عند معبر رفح من الجانب المصري في انتظار السماح لها بالدخول لقطاع غزة.

روابط ذات صلة

2000 فنان عالمي بارز يطالبون بوقف العدوان على غزة

شاهد/حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لحماس حول قصف مستشفى المعمداني

مسؤول سعودي يتهم کیان الاحتلال بالطغيان والإفساد في الأرض!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديو/رسالة مؤثرة من محمد صلاح تعليقًا على أحداث غزة

الإعلان الرسمي عن انتهاء أحكام الحظر الاممي المفروض على إيران

شاهد/الفنان 'علي الحجار' يطرح أغنية جديدة دعما لفلسطين

في تصريح للصحافيين قبيل مغادرة جدة إلى طهران؛ وزير الخارجية الإيراني: نتطلع إلى وقف جرائم الحرب في غزة فورا

كيف انتقم كيان الاحتلال من الفنانة الفلسطينية 'دلال أبو آمنة'بعد اعتقالها؟

طلب صادم وغريب لفلسطيني غزة من مصر ضمن المساعدات