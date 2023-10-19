شاهد/الفنان 'علي الحجار' يطرح أغنية جديدة دعما لفلسطين

العالم- فلسطين

وكشف علي الحجار كواليس أغنية "سابع سما"، وقال في مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "تحت الشمس" المذاع عبر قناة الشمس: "الواحد بيصحى الصبح يفتح القنوات الإخبارية العربية والأجنبية تحصل له حالة وجع شديدة، ومكانش في حل غير إني أقدم اللي أقدر عليه من خلال شغلي".

وأضاف: "أنا عملت ما لا يقل عن 13 أغنية لفلسطين على مدى 45 سنة من احترافي الغناء، وكلها أعمال ليست من أجل الفلوس ولكن بدافع الانفعال والإحساس".

كما علق علي الحجار في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، على المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وقال علي الحجار، إن إسرائيل لديها "نكستان" في حياتها وستظلان وصمة عار في تاريخها؛ يوم 6 أكتوبر 1973، ويوم 7 أكتوبر 2023.

وأضاف أن قصف مستشفى المعمداني في غزة شيء غير مسبوق، ووصمة عار في جبين "إسرائيل"، متابعا: "لو كل شخص في مجاله أدى دوره بإخلاص وصدق سيصبح هناك موقفا جادًا".

وشدد على الحجار على أن الدول الأوروبية وأمريكا لا تستطيع أن تنطق بالحقيقة، متابعا: "في 45 سنة جملة مسيرتي الغنائية قدمت 13 أغنية لفلسطين وحدها، وكذلك أوبريت كامل".

أوضح علي الحجار أنه تحمس للأغنية بسبب تعبيرها عن اهتمام جيل الشباب بالقضية الفلسطينية قائلا: "ملحن الأغنية محمد ياسر شاب عمره 25 سنة هو كاتب وملحن الأغنية، وسمعتها بصوته بدون موسيقى لقيت فيها فطرة طيبة وإحساس وتأثر بالقضية".

وتابع: "كلنا كنا خايفين على جيل الشباب يكون مهموم بحاجات أخرى، وإن الأغنية تطلع من هذا الجيل ده يعبر عن كونهم مهتمين بالقضية".

يذكر أن أغنية "سابع سما" تبدأ كلماتها بهذا المقطع:

من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث

وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس

أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال

ولأجل أرض اختارها رب ما يمسهاش خناس