فيديو/رسالة مؤثرة من محمد صلاح تعليقًا على أحداث غزة

العالم- فلسطين

وقال محمد صلاح خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها!".

وأضاف محمد صلاح: "يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

وكان الهلال الأحمر المصري أعلن في وقت سابق، تبرع محمد صلاح لصالح المحاصرين في غزة من المواطنين الفلسطينيين.