على خطا والده..نجل 'كريستيانو رونالدو' ينضم الى نادي عربي!

العالم- الرياضة

وكان كريستيانو جونيور قد انضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما كان والده يلعب مع الفريق قبل انضمام للنصر.

وذكرت تقارير صحيفة سعودية، أن إدارة النصر أدرجت اسم كريستيانو جونيور رسميًّا في فريق البراعم فئة تحت 13 و15 عامًا، وتم تسجيل اللاعب البرتغالي في قائمة الفريق، عقب سماح الاتحاد السعودي للمقيمين بالمشاركة في المسابقة، ومن المقرر أن يرتدي جونيور رقم 7 مثل والده.

ومن المتوقع أن يخوض نجل رونالدو أولى مبارياته مع براعم النصر يوم الجمعة المقبل، أمام فريق القادسية في المباراة الافتتاحية لدوري تحت 13 عامًا.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي 2023، في صفقة كبرى بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.