'عمرو دياب' يظهر دعمه للقضية الفلسطينية بهذه الطريقة

العالم- فلسطين

ورفع الهضبة عبر حسابه الشخصي بمختلف المنصات الرقمية صورة "علم فلسطين" بدلًا من صورته الشخصية وسط تفاعل وتأييد شعبي كبير.

كما اعلن عمرو دياب تأجيل حفل في ساحة كوكاكولا حتى إشعار آخر بسبب الأحداث المؤسفة في غزة وقال: تم قلوبنا مع شعب فلسطين، ونقف معهم في هذه الأوقات العصيبة.

وشارك العسيلي منشور طويل بموقع "انستجرام" جاء فيه: انا مش عارف ابكي على ايه ولا ايه ولا ايه..ابكي على شعب غزة اللي محاصر مش عارف يروح فين.. إسرائيل.. محتليه.. بيقتلوا بسهولة ويدبحوا فيه زي العاب الفيديو، احتلال غاشم شايفهم زومبيز او حيوانات بشرية.

وتابع: شعب محاصر من محتليه.. وحكامه مش سائلين فيه..يتاخد في الرجلين مش مهم، يموت مش مهم، يجوع مش مهم بس لازم يصمد ويستحمل حتى وهو عايش ميت..ولا ابكي على عالم اعمى يبان رقيق ومتحضر بيدافع بس عن حقوق الإنسان اللي على مزاج سعادته.

واضاف: ‏ولا ابكي على عالم اعمى يبان رقيق ومتحضر بيدافع بس عن حقوق الإنسان اللي على مزاج سعادته !! عالم بيخاف على درفيل ولا حوت مهددين بالانقراض بس لو شعب بيتباد زي الفران معدنوش مشكلة..عالم منافق،السياسة والمصالح نهشت لحمه.. عنده مبرر لكل شيء طول ما الموضوع على كيف جنابه

وتابع: ‏ابكي على التعصب والجهل اللي سيطر على البني آدمين ونسيوا ان كلهم ولاد آدم وحوا..‏بس في الاخر مش هابكي عشان في رب كريم شايف وعارف اللي بيحصل وكله بإرادته ومشيئته وكل اللي نقدر عليه هو الدعاء ليه والشكوة.. ونقوله اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا.. اللهم إنا مغلوبون فانتصر.. انت حسبنا ونعم الوكيل

مختتما حديثه بـالقول:‏اللهم ارحم اهل غزة الأحياء منهم والاموات وافرج عليهم وانصرهم يا رب من اوسع ابوابك انك السميع العليم.

وبالأمس أعرب الفنان محمد هنيدي عن استيائه وغضبه على المجزرة الإسرائيلية التى وقعت في مستشفى المعمداني بغزة والتي راح ضحيتها 500 شهيد فى دقائق.

وكتب هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع X: ‏"واحدة من أبشع المجازر في التاريخ.. اكتر من ألف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن.. أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة.. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه.. مجزرة بشعة"

ودعم الفنان خالد النبوي القضية الفلسطينية، وأفصح عن أعداد شهداء المصريين الذين فقدناهم منذ عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973، منوهًا بأن هذه التكلفة من المصريين من أجل فلسطين العربية وسيناء المصرية.

وكتب خالد النبوي على حسابه الشخصي بفيسبوك: بـ: من عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973 تكلفت مصر 39000 ألف شهيد و73000 ألف جريح و61000 ألف إصابة إعاقة عن العمل.. مضيفًا: أن فلسطين عربية وسيناء مصرية حقائق لا تحتاج لكلام، الفلسطيني عاوز أرضه فلسطين مش عاوز سيناء.. إسرائيل دولة توسعية عاوزة فلسطين وسيناء.. الخلاف بين العرب في مصلحة العدو.

تعليقات النجوم العرب على أحداث طوفان الأقصى

وكان عدد من النجوم العرب قد تفاعلوا مع الأحداث المتزايدة التي شنتها المقاومة الفلسطينية منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت الذي وافق 7 أكتوبر 2023 وهو ما عُرف بــ"طوفان الأقصي".

وكتب الفنان الكوميدي تامر فرج عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "طب يا جدعان أنا رأيي تلغوا يوم كيبور ده عشان بقى كله ضرب ضرب مفيش شتيمة واشكروا العرب بقى إنهم بيدوكوا ماتريال لفيلم جديد زي فيلم جولدا مائير كدة يكون اسمه "نتن ياهو".. نسبةً للفيلم الذي تم طرحه مؤخرًا ورصد هزيمة الإسرائيليين فى السادس من أكتوبر.

وعلق الفنان أحمد وفيق على تلك الأحداث، ونشر صورة لعلم فلسطين وأرفقها بتعليق "أصبح الآن عندي بندقية"..

وقال الفنان كريم عبد العزيز عن أحداث "طوفان الأقصى" وما أسفر عنه من قتلى وأسرى من الجانب الإسرائيلي وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين ربنا معاكم يا أبطال.

فيما عبر المطرب اللبناني الكبير راغب علامة عن دعمه القوي للفلسطينيين خلال الأحداث الجارية وكتب بموقعه الرسمي بـ تويتر "X": ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدين.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال والظلم.

وقال المغني محمد محسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "إنستجرام": "ربنا يحفظ فلسطين الحبيبة.. ربنا معاكم يا أبطال.. و معلش بقى.. احنا كعرب بشكل عام بيكون خلقنا ضيق في أكتوبر".

فيما أظهر الفنان حمادة هلال دعمه الكامل لأحداث "طوفان الأقصى"، ونشر عبر حسابه الشخصي بفيسبوك صورة للعلم الفلسطيني.