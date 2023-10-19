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دماء أطفال غزة تغرق مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً عارماً وفعاليات کثيفة ضد جريمة مستشفی المعمداني التي راح ضحيتها أکثر من 500 فلسطيني معظمهم من الاطفال والنساء والجرحی.

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اما عواصم الدول، فشهدت تظاهرات حاشدة مستنكرة لمجزرة مستشفى المعمداني. تظاهرات تكشف كيف تحول الوعي لدى شعوب العالم من التغطية وغضّ الطرف عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي، إلى رفع الأصوات المنادية بلجم آلة القتل الاسرائيلية.

من علامات تغير الوعي لدى شعوب العالم، الرفض الواسع لدى المجتمعات اليهودية لجرائم القتل التي ترتكبها حكومة الاحتلال. هذا الرفض وصل إلى مبنى الكونغرس الاميركي الذي شهد وقفة حاشدة لمحتجين يهود دخلوا مبنى الكونغرس مطالبين بوقف الحرب فورا.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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