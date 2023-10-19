الرواية الاسرائيلية المخادعة لجريمة قصف مستشفی المعمداني

العالم - باختصار

وأدی قصف مستشفی المعمداني الی استشهاد ما لايقل عن 500 مدني في حصيلة غيرنهائية، معظمهم من الأطفال والنساء والجرحی.

وفجرت المجزرة أجواء غضب عارم في العالم الاسلامي والعالم برمته ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وتخطب كيان الاحتلال في التعامل مع جريمته، فتسارع بالتهرب من مسؤولية هذه المجزرة التي وضعته في مأزق خانق دولياً.

وبعد ساعات من الصمت، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري عن فتح تحقيق في القضية. لكنه طرح رواية مفبركة تتهم حركة الجهاد الاسلامي وحتی قبل فتح هذا التحقيق المزعوم.

وجاءت هذه الرواية الاسرائيلية المخادعة للتنصل من الجريمة من أجل تفادي احراج بايدن عند زيارته لتل أبيب.

لكن الواقع يفرض نفسه بالتأكيد ويفند هذه الرواية المفبركة جملة وتفصيلاً لأسباب يمكنك التعرف عليها من خلال مشاهدة الفيديو المرفق..