شاهد/المساعدات الإنسانية الايرانية في طريقها إلى غزة

العالم- ايران

واضافت الجمعية ان طواقمها تقوم حاليا بتجهيز وتغليف المساعدات الانسانية لارسالها إلى مصر وإيصالها لقطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان صرح يوم 17 تشرين الاول أن المساعدات الإنسانية الإيرانية جاهزة للارسال إلى غزة وفقا للقوانين الدولية.

وتنتظر آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الإذن بدخولها إلى غزة، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر بعد ان اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات.