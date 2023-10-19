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ابوعبيدة متوعدا الاحتلال: "فاتورة الحساب ستكون قاسية"

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" في كلمة صوتية مسجلة يوم الخميس، إن فاتورة الحساب مع كيان الاحتلال ستكون قاسية ومؤلمة، مشددا على أن المقاومة لن تمرر جرائم ضد الأقصى والشعب.

العالم-فلسطين

وأضاف الناطق العسكري باسم "كتائب القسام": "لن تستطيع أي قوة في العالم أن تقضي على قوتنا".

وأفاد بأن دعم الإدارة الأمريكية لكيان الاحتلال لن ينجدها أو يسعفها.

ولفت الناطق العسكري باسم كتائب القسام إلى أن معركة "طوفان الأقصى" تمتد إلى كل شبر فيه مرابط ومسلح.

وصرح في كلمته "ما زال العالم يشاهد جرائم الصهيونية من قتل الأطفال والمدنيين وقصف المنازل الآمنة".

وتابع قائلا "ندعو جماهير أمتنا في كل مكان أن تدافع عن كرامتها وأقصاها والعدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما"، مضيفا: "هذه فرصة الأمة التي ينبغي ألا تضيعها".

وأكد في السياق أن المقاومة بخير ومستعدة لمعركة طويلة، مشيرا إلى أن المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تضرب ومتى تضغط.

ودعا أبو عبيدة في كلمته إلى الزحف للسفارات الصهيونية والأمريكية في كل العالم وطرد السفراء، وإعادة الاعتبار لشعوب الأمة الحية.

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