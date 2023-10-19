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حماس: قصف جيش الاحتلال لكنيسة "بوفيليوس" إجرام متجدد ضد الأديان

حماس: قصف جيش الاحتلال لكنيسة
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أصدرت حركة حماس مساء الخميس بيانا نددت من خلاله بالقصف الصهیوني الذي استهدف كنيسة "بوفيليوس" الأثرية في شارع عمر المختار بقطاع غزة.

العالم-فلسطين

وشددت الحركة في بيانها على أن "قصف كنيسة "بوفيليوس" في غزة إجرام متجدّد ضد الأديان والمدنيين العزّل".

وقالت في البيان "تستمر آلة الإجرام الصهيوني في توسيع نطاق إرهابها وإجرامها باستهدافها البغيض لكنيسة "بوفيليوس" الأثرية للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، ما تسبب في عدد من الإصابات بين أبناء أهلنا المسيحيين الذين لجؤوا إليها، عدا عن الدمار الذي أتى على أجزاء واسعة من الكنيسة".

وأفادت بأن "الاستهداف المتعمد للكنيسة ومن قبله ارتكاب مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني يستدعي وقفة وإدانة قويّة من المجتمع الدولي ومن المجالس الكنسية العالمية للضغط على هذا الكيان المارق لوقف عدوانه الفاشي ضد دور العبادة والمدنيين العزّل".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استهدفت الطائرات الصهيونية مبان تابعة لكنيسة الروم الآرثوذكس وسط المدينة.

وأشار إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في صفوف النازحين المحتمين بالكنيسة.

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حماس: قصف جيش الاحتلال لكنيسة "بوفيليوس" إجرام متجدد ضد الأديان

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