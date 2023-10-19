ابن سلمان لسوناك: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة ووحشية

العالم-السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الخميس، بأن ولي العهد أكد خلال اللقاء على "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وأكد محمد بن سلمان كذلك "أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

وأشار إلى أن السعودية "تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا"، مشددا على "ضرورة العمل على توفير الحماية لهم".

يذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف صهيوني منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.