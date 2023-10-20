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حزب الله اللبناني يستهدف نقطة تأمين لجيش الاحتلال في المنارة

حزب الله اللبناني يستهدف نقطة تأمين لجيش الاحتلال في المنارة
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف حزب الله اللبناني مساء يوم الخميس عن استهداف مقاتليه لنقطة تأمين تابعة لجيش الاحتلال في مستوطنة المنارة عند الحدود الجنوبية اللبنانية.

العالم-لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر الخميس نقطة تأمين تابعة لجيش العدو الصهيوني في مستعمرة المنارة بالصواريخ المُوجهة".

وأكد حزب الله أن عملية الاستهداف حققت إصابات مباشرة ومؤكدة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن صاروخين مضادين للدبابات أطلقا على منطقة المنارة من لبنان الواقعة مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا في جنوبي لبنان، وأنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش"، معلنا أنه رد بالقصف على مصدر إطلاق الصاروخ.

هذا وأعلن "حزب الله" استهداف مواقع صهيونية عدة عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة وسقوط قتيل وجريح في صفوف جيش الاحتلال.

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