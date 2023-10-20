فرنسا.. آلاف المتظاهرين في باريس دعما للفلسطينيين

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وذكرت المصادر أنهم استطاعوا التجمع بعد إبطال مجلس الدولة الفرنسي قرار منع التظاهر التلقائي للمظاهرات الداعمة لفلسطين.

وقرر مجلس الدولة الفرنسي يوم الأربعاء إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمرا بمنع أي تظاهرات داعمة للفلسطينيين.

وحسبما نشرته وسائل إعلام فرنسية فإن البرلمان الفرنسي لم يوافق على قرار الحكومة، بمنع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في المدن الفرنسية.

وقال مجلس الدولة في بيان "لا يوجد حظر يمكن أن يستند إلى حقائق أخرى.. الحقيقة الوحيدة هي أن المظاهرة تهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين، كما يحدد الاختصاص الإداري".

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية فرقت مظاهرات خرجت للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ورفضها للحرب التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.