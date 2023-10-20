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صورة محرجة لبايدن في تل ابيب تستنفر البيت الابيض

صورة محرجة لبايدن في تل ابيب تستنفر البيت الابيض
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

نشر فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للرئيس وهو يصافح القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في الاراضي المحتلة الفلسطينية دون تغطية وجوههم أو غيرها من السمات التعريفية.

العالم - الأميركيتان

وقال المنشور الذي تم حذفه من على حساب البيت الأبيض بعد ساعة من نشره "بايدن التقى بالقوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في [إسرائيل] لشكرهم على شجاعتهم والعمل الذي يقومون به ردا على هجوم حماس" بحسب البيان.

وأظهرت الصورة الأصلية وجوه أربعة رجال جميعهم يرتدون الزي العسكري الأمريكي.

وسرعان ما تم التعرف عليهم على أنهم أعضاء في المجموعة القتالية النخبوية (CAG) والمعروفة أيضا باسم "قوة دلتا".

وردا على سؤال عما إذا كانت قوات خاصة أمريكية موجودة في الاراضي المحتلة، اعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس ان الولايات المتحدة تساعد حليفتها في التخطيط والمعلومات الاستخبارية لتحرير الاسرى الصهاينة.

كما التقط الرئيس الأمريكي صورة مع عناصر من القوات الخاصة التابعة للكيان الصهيوني

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