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بعد دعوة الصدر.. عراقيون يتوجهون إلى الحدود مع الأردن

بعد دعوة الصدر.. عراقيون يتوجهون إلى الحدود مع الأردن
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

توجه مئات العراقيين إلى الحدود مع الأردن، بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى الاعتصام عند الحدود الفلسطينية.

العالم - العراق

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوافل من السيارات والحافلات تقل المئات من العراقيين نحو الحدود مع الأردن.

ودعا مقتدى الصدر، في وقت سابق من يوم أمس، الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجمع شعبي سلمي والاعتصام عند الحدود الفلسطينية لحين فك الحصار عن قطاع غزة.

وقال الصدر في كلمة له بشأن الأوضاع في فلسطين، "ايماناً مني بالقضية الفلسطينية من جميع النواحي لاسيما الناحية الانسانية ويقينا مني ان القضية الفلسطينية ما تزال تأخذ حيزاً في قلوب الشعوب العربية والاسلامية.. أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول وبدون تدخل الحكومات للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود الفلسطينية".

وأضاف "من جانب مصر وسوريا ولبنان والأردن بلا سلاح غير الأكفان والإبقاء إلى حين فك الحصار عن غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، اقتراف مجازر دموية مروعة مع دخول محرقتها في قطاع غزة يومها الرابع عشر تواليًا، بتدمير المنزل من المنازل والأبراج على رؤوس ساكنيها، وسط حرب إبادة جماعية.

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