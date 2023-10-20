إغلاق مدرسة في ألمانيا بسبب تهديد بوجود قنبلة

العالم - اوروبا

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إنه تم إعادة توجيه الطلاب الوافدين إلى الملعب الرياضي المجاور قبل بدء اليوم الدراسي، وتمكن بعض الموظفين الذين كانوا في المدرسة بالفعل من مغادرة المبنى.

وبحسب بيانات الشرطة، تتولى السلطات تفتيش المدرسة. ولم يدل المتحدث بعد بأي بيانات حول خلفيات الواقعة.

ووفقا للبيانات، أبلغت المدرسة الشرطة عن حالة تهديد مشتبه بها في حوالي الساعة 6:45 صباحا اليوم الجمعة. ورفض المتحدث تحديد كيفية وصول التهديد إلى المدرسة بسبب سير التحقيقات، وقال: "نريد التحري عن صاحب التهديد المحتمل ومعرفة ما إذا كان هناك خطر".

وعلى موقع "إكس" (تويتر سابقا) دعت شرطة براندنبورغ المواطنين إلى تجنب المنطقة.

ووفقا للمتحدث، فإن حوالي 900 طالب يذهبون إلى المدرسة في البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 ألف نسمة.