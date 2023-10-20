رئيس وزراء بريطانيا يتوجه اليوم إلى مصر

العالم - أوروبا

وقال مكتب سوناك في بيان على البريد الإلكتروني اليوم الجمعة إن سوناك سيعقد اجتماعات أخرى مع نظرائه في المنطقة.

وزار سوناك أمس الخميس،الكيان الصهيوني في زيارة تضامنية، حيث أبلغ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو "نريدك أن تنتصر".

كما توجه سوناك أمس الخميس إلى السعودية واجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،حيث بحث الجانبان التصعيد العسكري في غزة.

وأكد ولي العهد السعودي خلال اللقاء، ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

كما أكد ولي العهد السعودي أن المملكة تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مشددا على ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.