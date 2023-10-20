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مشاهد مؤثرة لهدم أبراج سكنية وسط قطاع غزة

مشاهد مؤثرة لهدم أبراج سكنية وسط قطاع غزة
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

دمرت غارات الاحتلال 25 برجا سكنيا في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

العالم - فلسطين

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