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إضاءة برج شهير وسط لندن بعلم فلسطين + فيديو

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

تحدى الفنان البريطاني "جبران باهو"،سويلا برافرمان و ريشي سوناك بإضاءة علم فلسطين على برج"بيغ بين" الشهير، داعيا للحشد لمظاهرة، غدا،وسط لندن.

العالم - اوروبا

وأراد باهو بإنارة برج الساعة بالعلم، تحدي وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، التي أوعزت إلى الشرطة بالتشديد على التظاهرات المؤيدة لفلسطين، ومنع رفع العلم فيها إذا ما كان بنية ترهيب اليهود.

وهتف باهو: "فلسطين حرة"، ودعا إلى تظاهرة السبت المقبل دعما للفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

في وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أن 76 بالمئة من البريطانيين يؤيدون التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بالتزامن مع دعوة 40 نائبا في مجلس العموم إلى إنهاء الحرب.

وبحسب استطلاع منظمة "يو غوف" فإن 58 بالمئة من البريطانيين يؤيدون بشدة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، بينما يدعم 18 بالمئة التوصل لاتفاق بشأن ذلك.

وبين الاستطلاع أن 8 بالمئة فقط من سكان بريطانيا لا يؤديون وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، في حين فضل 16 بالمئة عدم الإدلاء برأيهم.

ووفق الاستطلاع فإن 74 بالمئة من ناخبي حزب العمال مع وقف إطلاق النار، بينما 1 بالمئة فقط يعارضون ذلك.

وبالنظر إلى إجمالي أصوات ناخبي حزب العمال فإن 89 بالمئة من يؤيدون وقف إطلاق النار، إذ يوافق 74 بالمئة بشدة على وقف إطلاق النار، ويؤيد 15 بالمئة التوصل لاتفاق بهذا الشأن.

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