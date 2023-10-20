ما هي الترسانة التي تؤرق تل ابيب والغرب؟

العالم - خاص بالعالم

توتر بدأ يثير مخاوف اسرائيلية واقليمية وغربية من فتح جبهات جديدة تحديدا مع حزب الله الذي حذر من انه أصبح أقوى بآلاف المرات من ذي قبل.

مراكز أبحاث إسرائيلية حذرت مؤخرا من قدرة حزب الله على اختراق القبة الحديدة، ووصفت ترسانة الحزب بأنها أكبر بعدة مرات من ترسانة حماس وقادرة على تدمير عشرات الأهداف يومياً. فما هي هذه الترسانة التي تؤرق تل ابيب والغرب؟

منذ حرب تموز2006 وحزب الله يعمل على تطوير قدراته العسكرية الى جانب ما يمتلكه من حاضنة شعبية كبيرة ومقاتلين يفوق عددهم مئة الف مقاتل وفق تصريح جاء على لسان امين عام الحزب السيد حسن نصر الله عام 2021.

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الاميركية "سي آي اس" اجرى حصرا لترسانة حزب الله وخلص الى نتيجة مفادها انها تشكل الرادع الأساسي ضد العمل العسكري الإسرائيلي.

وبحسب سي اس آي اس يمتلك الحزب أنظمة دفاع جوي روسية متطورة من طراز إس إي اثنين وعشرين وبانتسير كما يمكنه الاعتماد على صواريخ عالية الدقة قادرة على ضرب أهداف بعيدة بهامش خطأ لا يتجاوز عشرة أمتار فضلاً عن الصواريخ المضادة للدبابات.

واضافة الى صواريخ الكاتيوشا لدى حزب الله، عدد غير معروف من صواريخ المدفعية مزودة برؤوس شديدة الانفجار كصواريخ فجر وفلق وشاهين ورعد وخيبر بمديات مختلفة يصل بعضها الى خمسة وسبعين كيلومترا. كما يمتلك الحزب صواريخ باليستية قصيرة المدى قادرة على استهداف عمق الاراضي المحتلة مثل فاتح مئة وعشرة الذي يصل مداه الى ثلاثمئة كيلومتر ويحمل رأساً حربياً شديد الانفجار يزن خمسمئة كيلوغرام.

وبحسب المصدر في حوزة حزب الله ترسانة لا بأس بها من الصواريخ المضادة للسفن البحرية كصواريخ نور التي استهدفت البارجة الاسرائيلية في عرض البحر عام الفين وستة وصوارخ ياخونت وهي من نوع صواريخ كروز المضادة للسفن والأسرع من الصوت والتي يعتبرها كيان الاحتلال أحد التهديدات الرئيسية التي يواجهها من حزب الله.

اما بالنسبة للصواريخ المضادة للدبابات يمتلك الحزب اعدادا لا يحصى منها كصواريخ كورنيت القادرة على اختراق الدروع التي يصل سمكها إلى الف ومئتين ميليمتر. هذا اضافة الى امتلاكه اكثر من الفي مسيرة قادرة على القيام بمهام استطلاع أو نقل مواد متفجرة بامكانها إرباك آليات الدفاعات الجوية الإسرائيلية في حال تم ارسال عدد كبير منها في الوقت ذاته إلى هدف واحد، بحسب تقارير نشرتها مراكز إعلامية عدّة وأبحاث إسرائيلية وأميركية.